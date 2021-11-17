ФАС одобрила передачу КАМАЗом 40% доли в автокомпонентном холдинге ОАТ АвтоВАЗу

Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство АвтоВАЗа о приобретении 40-процентной доли в принадлежащей КАМАЗу автокомпонентной группе предприятий «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ), сообщил «Интерфакс».

АвтоВАЗ подавал документы в ФАС в конце октября.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ до конца года передаст 40% акций в компании АО «Объединенные автомобильные технологии» компании «АвтоВАЗ».

«Советы директоров АвтоВАЗа и КАМАЗа одобрили изменение акционерного капитала АО "ОАТ" с созданием совместного партнерства – ПАО "КАМАЗ" будет владеть 45% акций, а АО "АвтоВАЗ" – 40% акций – для развития компетенций OAT в области производства современных автомобильных компонентов», – сообщали ИА «Татар-информ» на «КАМАЗе».

В настоящее время КАМАЗу принадлежит 49% акций предприятия, остальная часть – дочернему АО «Ремдизель».

По данным газеты «КоммерсантЪ», ОАТ был создан в 2008 году «Ростехом», крупным акционером АвтоВАЗа, для консолидации поставок отечественных автокомпонентов. В 2010-м АвтоВАЗ купил существенную часть активов, затем вошедших в ОАТ, у группы СОК, однако в 2012 году продал их структурам «Ростеха». Сделка планируется не денежной: акциями может быть погашен долг ОАТ перед АвтоВАЗом.

КАМАЗ приобрел акции ОАТ у «Ростеха» в 2018 году. КАМАЗ разработал для группы ОАТ стратегию до 2025 года, согласно которой планировалось удвоить выпуск товарной продукции и инвестировать до 3 млрд рублей. Предполагалось повысить качество выпускаемой продукции и освоить новую номенклатуру. В частности, на площадях Димитровградского автоагрегатного завода был создан индустриальный парк по аналогии с Камским индустриальным парком «Мастер» в Набережных Челнах.