ФАС обязала четырех крупных операторов отменить плату за раздачу мобильного интернета

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ФАС России обязала «большую четверку» операторов отменить плату, которую они взимают с клиентов за раздачу трафика с мобильных устройств. Об этом сообщает ТАСС.

«Ведомство установило, что операторы связи навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи путем установления платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств», — сказано в сообщении службы.

ФАС получила много обращений от абонентов и в августе направила операторам запросы для того, чтобы установить обстоятельства и детали. Компании не смогли предоставить достаточного экономического, технологического и иного обоснования взимания платы. В результате ведомство посчитало, что в действиях «большой четверки» содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Мобильные операторы должны в течение месяца отменить плату за раздачу интернета с гаджетов и не ограничивать данный функционал для абонентов. При неисполнении ФАС может возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства.