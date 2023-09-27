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Руc Тат
Экономика 27 сентября 2023 11:58

ФАС объяснила, в каких случаях требует отменить повышение тарифов на сотовую связь

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ФАС объяснила, в каких случаях требует отменить повышение тарифов на сотовую связь
Фото: © «Татар-информ»

Рост выручки оператора сотовой связи при снижении затрат, неисполнение инвестпрограмм и увеличение затрат на направления, не связанные с предоставлением услуг связи, являются причинами для пересмотра либо отмены повышения тарифов на сотовую связь. В таких ситуациях Федеральная антимонопальная служба выдает им соответствующие предписания, заявил глава ФАС Максим Шаскольский.

Он подчеркнул, что сейчас ведомство держит на особом контроле тарифы на сотовую связь, так как получает множество обращений от потребителей. «Сотовые операторы занимают доминирующее положение. По этой причине мы проверяем повышение тарифов на предмет их экономической обоснованности», — подчеркнул он на встрече с Премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Шаскольский заявил, что госрегулирование тарифов входит в число приоритетных направлений работы антимонопольного ведомства. Главная цель, по его словам, — достижение баланса между интересами регулируемых организаций и гражданами. Стоимость тарифов, несмотря на необходимость обновления инфраструктуры, должна учитывать интересы потребителей.

#сотовая связь #тарифы #ФАС
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