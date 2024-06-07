ФАС обнаружила торговую точку по продаже ядовитых мухоморов в центре Казани

На главной пешеходной улице в Казани обнаружили торговую точку по продаже психотропных веществ на основе ядовитого гриба. Об этом сообщает УФАС по РТ.

Мухоморный микродозинг продавец позиционирует как биологически активную добавку, укрепляющую иммунитет, повышающую силу и выносливость. Сопровождается реклама также и информацией о лечебном эффекте такого приема.

Однако в рекламе не указано, что красный мухомор является известнейшим наиболее ядовитым грибом. Кроме того, такие грибы запрещены для использования в составе биологически активных добавок к пище, отмечают в ведомстве.

В настоящее время Роспотребнадзор проверяет информацию. Кроме того, реклама оценивается антимонопольной службой на предмет наличия в ней признаков нарушения действующего рекламного законодательства