Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ФАС обнаружила торговую точку по продаже ядовитых мухоморов в центре Казани
На главной пешеходной улице в Казани обнаружили торговую точку по продаже психотропных веществ на основе ядовитого гриба. Об этом сообщает УФАС по РТ.
Мухоморный микродозинг продавец позиционирует как биологически активную добавку, укрепляющую иммунитет, повышающую силу и выносливость. Сопровождается реклама также и информацией о лечебном эффекте такого приема.
Однако в рекламе не указано, что красный мухомор является известнейшим наиболее ядовитым грибом. Кроме того, такие грибы запрещены для использования в составе биологически активных добавок к пище, отмечают в ведомстве.
В настоящее время Роспотребнадзор проверяет информацию. Кроме того, реклама оценивается антимонопольной службой на предмет наличия в ней признаков нарушения действующего рекламного законодательства
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»