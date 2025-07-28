ФАС обнаружила сговор компаний об удержании высоких цен при ремонте электросетей в РТ

Антимонопольная служба выявила признаки картеля при ремонте электросетевых объектов на сумму более 2,7 млрд рублей. Тендеры проводились в Краснодарском крае и Татарстане, сообщает пресс-служба УФАС по РТ.

Шесть компаний подозревают в заключении соглашений друг с другом ради фиксации высоких цен на аукционах. Из-за этого контракты заключались с минимальным снижением цены.

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компаний «СВЭП», «СВСЭСС», «СмартИнжиниринг», ИЦ «Энергоразвитие», «АвангардЭнерго» и ПСК «ТатЭнергоСтрой». Нарушителям грозят значительные административные штрафы.