news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 28 июля 2025 10:23

ФАС обнаружила сговор компаний об удержании высоких цен при ремонте электросетей в РТ

Читайте нас в
Телеграм

Антимонопольная служба выявила признаки картеля при ремонте электросетевых объектов на сумму более 2,7 млрд рублей. Тендеры проводились в Краснодарском крае и Татарстане, сообщает пресс-служба УФАС по РТ.

Шесть компаний подозревают в заключении соглашений друг с другом ради фиксации высоких цен на аукционах. Из-за этого контракты заключались с минимальным снижением цены.

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компаний «СВЭП», «СВСЭСС», «СмартИнжиниринг», ИЦ «Энергоразвитие», «АвангардЭнерго» и ПСК «ТатЭнергоСтрой». Нарушителям грозят значительные административные штрафы.

#антимонопольная служба
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: «Если Коран создал человек – создайте подобное»

Чай с хазратом: «Если Коран создал человек – создайте подобное»

27 июля 2025
В Татарстане вновь введен режим беспилотной опасности

В Татарстане вновь введен режим беспилотной опасности

27 июля 2025