ФАС начала дело против Apple из-за отказа предустанавливать МАКС

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против Apple из-за неисполнения требований о предустановке российского мессенджера «Макс» и магазина приложений RuStore на устройства с операционной системой iOS. Об этом сообщили в ФАС, передает РИА Новости.

Ведомство заявило, что компания исполнила его предупреждение лишь частично. Apple добавила возможность предустановки российской поисковой системы в обновленной версии iOS, однако не выполнила требования в части «Макса» и RuStore.

ФАС начала разбирательство после того, как Apple не исполнила предупреждение службы в установленный срок. По итогам рассмотрения дела и при установлении нарушения ведомство может назначить компании штраф.

В начале июля ФАС выдала Apple предупреждение из-за установки иностранной поисковой системы по умолчанию на устройства компании, а также невыполнения требований российского законодательства о предустановке «Макса» и RuStore. Исполнить требования ведомство обязало компанию до 15 июля.

Ранее в ФАС отмечали, что за неисполнение предупреждения Apple может грозить штраф до 4 млрд рублей.