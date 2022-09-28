ФАС на фоне мобилизации предостерег от завышения цен на обмундирование и медтовары

Федеральная антимонопольная служба РФ заявила о недопустимости завышения цен на обмундирование и медицинские товары, сообщила пресс-служба ведомства.

Таким образом ФАС отреагировала на поступившие в ведомство информацию, жалобы граждан, обращения депутатов “Единой России” в связи с необоснованным ростом цен на спецодежду, обмундирование, снаряжение, а также жгуты, анальгетики и прочие медизделия и лекарственные препараты.

ФАС предупредила об обязательности неукоснительного соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности. А также указала на необходимость «ответственного поведения участников всей товаропроизводящей цепочки и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары».

«При обнаружении признаков недобросовестных и спекулятивных действий отдельных продавцов ведомство будет принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения», – говорится в заявлении ведомства.