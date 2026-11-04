Фархат Хуснутдинов: единство народов России помогает созидать будущее

Ректор Болгарской исламской академии Фархат Хуснутдинов поздравил соотечественников с Днем народного единства и предстоящим Днем Конституции Республики Татарстан, сообщается в канале Болгарской исламской академии в МАКС.

По его словам, эти праздники напоминают о значении гражданской солидарности, взаимного уважения и ответственности за будущее общей Родины.

«История России свидетельствует о том, что единство народов, верность духовным и нравственным ценностям помогают преодолевать испытания и сообща созидать будущее», – сказал Хуснутдинов.

Особый смысл эти слова приобретают в Год единства народов России, отметил ректор. Страна объединяет людей разных национальностей, языков и вероисповеданий, и, сохраняя самобытные культуры и традиции, они разделяют общую историю и вместе трудятся на благо Отечества.

«День Конституции Республики Татарстан, который мы отметим 6 ноября, обращает нас к основам государственной и общественной жизни республики, принципам гражданского согласия и уважения прав и свобод человека. Татарстан служит примером многовекового добрососедства народов и плодотворного диалога культур и религий», – подчеркнул он.

По словам Хуснутдинова, Болгарская исламская академия в образовательной и научной деятельности стремится содействовать укреплению межрелигиозного и межкультурного взаимопонимания, сохранению духовного наследия и воспитанию специалистов, готовых служить обществу.

«От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, семейного благополучия и успехов во всех добрых начинаниях. Пусть в наших домах царят согласие и взаимная поддержка, а совместный труд способствует процветанию России и Республики Татарстан», – заключил ректор.