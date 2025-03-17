Фарта Рахимову не занимать: как «Рубин» без Даку и Иву забрал победу у яркого «Пари НН»

В матче 21 тура РПЛ «Рубин» на домашнем поле с минимальным счетом обыграл (1:0) нижегородский «Пари НН». Команда Рашида Рахимова добыла вторую победу кряду в чемпионате. Как казанцы победили подопечных Виктора Гончаренко вопреки всем трудностям - читайте в материале «ТИ-Спорта».





«Рубин» добывает важнейшую победу полурезервным составом

После триумфа над «Спартаком» неделей ранее (2:1) казанский клуб столкнулся с рядом проблем в преддверии матча против «Пари НН». Из-за перебора желтых карточек встречу с нижегородцами пропускали Иву, Кабутов и Даку – системообразующие игроки в построении футбола Рашида Рахимова.

Помимо этого, из-за травмы точно не мог выйти на поле и полузащитник Богдан Йочич, получивший травму во встрече с «красно-белыми». Как признавался наставник казанцев на пресс-конференции по окончании матча со «Спартаком», игра против «Пари НН» окажется для него настоящей головной болью с точки зрения выбора основного состава.

Рашид Рахимов в текущем состоянии «Рубина» итак довольно часто сетует на отсутствие внутренней конкуренции в команде. А с подобным количеством травм или дисквалификаций выбор состава на конкретную игру выглядит уж совсем безальтернативным.

Вопреки всем проблемам, «Рубин» вчера добыл важнейшую победу над «Пари НН». Коллектив Виктора Гончаренко подходил ко встрече в статусе неоспоримого фаворита. Обновленный «Нижний» с новым рулевым провел отличную зимнюю трансферную кампанию, усилившись сразу несколькими качественными игроками. В первую очередь, перспективными российскими футболистами группы атаки: это нападающий Александр Кокшаров, узнаваемый по своей прическе Эрлинга Холанда, и форвард Вячеслав Грулев.

Нижегородцы в первые весенние туры смотрелись симпатично, и даже прошлое разгромное поражение от «Краснодара» (0:3) не испортило общего впечатления от игры «Пари НН». Волжане при Викторе Гончаренко задышали новым футболом.

Тем удивительнее, что фактически «Пари НН» владел явным преимуществом в матче с «Рубином» всего лишь первые 10-15 минут. У нижегородцев хорошо ходил мяч по половине поля хозяев, к тому же гости были вариативны в своих атаках. Верховые дуэли недалеко от штрафной казанцев часто выигрывал рослый и высокий Кокшаров. На правом фланге достаточно активен был Боссельи, который то и дело доставлял неприятностей Безрукову и Рожкову.

По-хорошему, нижегородцы наиграли в первом тайме, как минимум, на один гол, о чем отметил на пресс-конференции главный тренер гостей Виктор Гончаренко.

«Мы две игры не забили. Хотя мы понимаем, что делать в атаке. Не могу сказать, что мы не создаем моменты. Но периодически у нас не получается их реализовывать. Неплохой по качеству был матч против «Краснодара». Сегодня тоже достойны наши игроки сражались. Но, к сожалению, два поражения и ноль забитых мячей», – сказал Гончаренко в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

«Рад, что забил такой важный гол для команды»

Рубин» умело справился с давлением «Пари НН», после чего сам стал постепенно переходить в атакующую фазу. Второй тайм, как и принято в этом сезоне у казанцев под руководством Рахимова, вышел на порядок лучше у хозяев,, нежели первый.

После перерыва сначала отличный эпизод случился у Олега Иванова, выстрелившего дальним ударом и немного не попавшим в створ. Мог легко забить и Руслан Безруков, который воспользовался сумбуром в штрафной «Пари НН» в одном из моментов. Но по итогу единственный забитый гол во встрече на свой счет записал полузащитник Александр Зотов. На 72-й минуте после классной подачи Иванова за мяч на втором этаже зацепился защитник Егор Тесленко, который точно скинул верхом на голову Зотова. «21-му» номеру казанцев оставалось лишь элегантно перебросить голкипера нижегородцев Никиту Медведева.

«Шикарный, как всегда, по точности пас от Олега Иванова. Он умеет такие вещи исполнять хорошо. Здорово поборолись на втором этаже в штрафной соперника. Мне оставалось только замкнуть мяч головой правильно. Рад, что забил такой важный гол для команды», – описал голевой эпизод Зотов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» после матча.

Неожиданно, что Александр, как впрочем, и Марат Апшацев, не появились в стартовом составе «Рубина» во вчерашнем матче. Рашид Рахимов прилично удивил выбором игроков в центр полузащиты, поставив вместе 38-летнего Олега Иванова и юного талантливого воспитанника казанской академии Никиту Васильева. Капитан хозяев проделал в игре с «Пари НН» колоссальный объем работы, уйдя с поля лишь к 80-й минуте. Так много в этом сезоне Иванов еще не играл. Как правило, полузащитник выходил во втором тайме на заключительные 10-15 минут.

А вот Васильева Рахимов заменил уже в перерыве. Больших нареканий к Никите у Рашида Рахимова не было. Как подчеркнул главный тренер «Рубина», у молодого полузащитника «светлая голова», есть футбольный интеллект и креатив. Однако в силу возраста недостает физических данных и опыта. Поэтому во втором тайме в составе был необходим игрок, умеющий навязать борьбу.

«В этой зоне нам нужен был игрок, который будет навязывать борьбу. Который будет более грамотно играть в этой ситуации. У Никиты нет еще этого опыта. Зачастую, что происходило, у них оставалась борьба один в один. Он должен был перекрывать, но не выигрывал», – прокомментировал замену Васильева Рахимов на пресс-конференции.

«Рубину» фартит в марте. Перенесется ли удача на матч с «Зенитом»?

Впереди «Рубин» ожидает в РПЛ тяжелейший матч против «Зенита» на выезде 30 марта. В период паузы на игры национальных сборов казанцы проведут небольшой сбор в Сочи. Связано это с тем, что на клубной базе зафиксировано неудовлетворительное состояние газона.

Набрав 32-е очко в сезоне, «Рубин» фактически обезопасил себя от зоны вылета и стыков. Но по словам Рашида Рахимова, думать о комфорте казанцам рано. Команде необходимо решать свои поставленные задачи, а не смотреть с опаской в таблицу и считать, сколько очков набрали-потеряли прямые конкуренты.

«Я рассуждаю о каждом матче, как о следующем шаге. Мы не должны думать о том, сколько у нас очков и с кем предстоит играть. Это неправильная позиция. Мы можем болтаться в середине и не стремиться вперед. Но в таком случае куда мы идем? Нужно к каждой игре подходить с запредельной концентрацией», – подытожил главный тренер «Рубина».

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru