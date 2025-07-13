Fars: Президент Ирана был ранен из-за удара Израиля

Масуд Пезешкиан

Фото: kremlin.ru

Во время продлившейся 12 дней июньской войны между Ираном и Израилем Президент ИРИ Масуд Пезешкиан был ранен. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

По информации агентства, Израиль незадолго до полудня 16 июня нанес удар по зданию, в котором проходило заседание Высшего совета национальной безопасности.

Встреча была организована на нижних этажах укрепленного правительственного здания в западной части Тегерана.

Помимо Пезешкиана, на заседании присутствовали спикер Исламского консультативного совета (парламента ИРИ) Мохаммад Бакер Галибаф и глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи.

Утверждается, что атака напоминала операцию по ликвидации лидера радикального шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в прошлом году. Шесть ракет или бомб были запущены, чтобы заблокировать входы и выходы, а также сделать невозможным вентилирование помещений.

После взрывов на этаже, где проходило совещание, отключилось электричество, но Пезешкиан и другие участники заседания были срочно эвакуированы через запасной выход.

При этом Президент Ирана и ряд других лиц получили ранения ног.