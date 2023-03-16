«Fарс-мажорный концерт» от Театра наций покажут в Нижнекамске

На основной сцене Нижнекамского государственного татарского драматического театра имени Туфана Миннуллина 31 марта в 18.30 при поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» состоится гастрольный показ спектакля Театра наций «Fарс-мажорный концерт для драматических артистов и оркестра».

Лучшие хиты прошлых лет от Эдуарда Хиля, Муслима Магомаева, Валентины Толкуновой и других звезд эстрады в исполнении артистов, учеников талантливого преподавателя Олега Кудряшова, профессора Российского института театрального искусства (ГИТИС).

Живой звук, энергия и невероятный уровень драйва ждут каждого зрителя «Fарс-мажорного концерта». Здесь сочетаются музыкальный и драматический театр, что дает совершенно новую жизнь старым песням. Знакомые каждому мелодии приобретают уникальное звучание, способное объединить не только разные поколения, но и разные эпохи.

Партнерство СИБУРа и Театра наций ведется с 2015 года и реализуется в рамках направления «Культура» программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел», объединяющей всю деятельность компании по поддержке и реализации социально-значимых проектов в регионах работы площадок.



Продолжительность: один час тридцать минут. Спектакль идет с одним антрактом. 12+

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