Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Fарс-мажорный концерт» от Театра наций покажут в Нижнекамске
На основной сцене Нижнекамского государственного татарского драматического театра имени Туфана Миннуллина 31 марта в 18.30 при поддержке СИБУРа в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» состоится гастрольный показ спектакля Театра наций «Fарс-мажорный концерт для драматических артистов и оркестра».
Лучшие хиты прошлых лет от Эдуарда Хиля, Муслима Магомаева, Валентины Толкуновой и других звезд эстрады в исполнении артистов, учеников талантливого преподавателя Олега Кудряшова, профессора Российского института театрального искусства (ГИТИС).
Живой звук, энергия и невероятный уровень драйва ждут каждого зрителя «Fарс-мажорного концерта». Здесь сочетаются музыкальный и драматический театр, что дает совершенно новую жизнь старым песням. Знакомые каждому мелодии приобретают уникальное звучание, способное объединить не только разные поколения, но и разные эпохи.
Партнерство СИБУРа и Театра наций ведется с 2015 года и реализуется в рамках направления «Культура» программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел», объединяющей всю деятельность компании по поддержке и реализации социально-значимых проектов в регионах работы площадок.
Продолжительность: один час тридцать минут. Спектакль идет с одним антрактом. 12+
Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»