Фаррахов: Законопроект по должности Президента РТ вызывает вопросы и не избежит поправок

Новый федеральный законопроект, унифицирующий названия руководителей регионов, вызывает большие вопросы экспертов, поэтому не сможет избежать многочисленных поправок в ходе чтений. Об этом в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» сообщил депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Он напомнил, что данный законопроект был внесен в Госдуму еще в сентябре и представляет собой обширный документ с объемом более сотни страниц.

«Он затрагивает огромный спектр вопросов и не ограничивается должностями руководителей регионов. Например, там затрагиваются взаимоотношения таких сложно устроенных территорий, как Тюменская и Архангельская области, Ямала и Ненецкого АО. То есть это очень сложные вопросы, которые в последний раз поднимались еще в начале 2000-х годов», — пояснил Фаррахов.

Он добавил, что депутаты федерального парламента наделены возможностью законодательной инициативы по самым разнообразным вопросам. Однако это не значит, что вносимые инициативы станут законом в неизменном виде.

«Президент России неоднократно подчеркивал, что Госдума — это площадка для дискуссий. Особенно по таким сложным и объемным законопроектам. Поэтому я уверен, что данная инициатива будет очень подробно и серьезно обсуждаться, даже до процедуры первого чтения. Процедура между первым и вторым чтением будет также сопровождаться огромным объемом поправок», — сказал Айрат Фаррахов.

По словам парламентария, он намерен рассматривать данный законопроект с точки зрения своих избирателей — жителей Татарстана. И если инициатива, в ее нынешнем виде, не вызывает доверия жителей республики, значит она явно нуждается в переработке.

«Их голоса должны быть услышаны. На сегодняшний день я вижу, что мои избиратели имеют целый ряд вопросов к этому закону, к его основным положениям», — подчеркнул народный избранник.

Он отметил, что законодательная инициатива должна быть направлена, в первую очередь, на консолидацию общества ради его дальнейшего развития.

«Но если инициатива вызывает огромное количество вопросов в обществе, то тогда вопросы возникают уже к самой этой инициативе. Поэтому я, как человек, которого в парламент страны направили избиратели Татарстана, должен и буду отражать мнение избравших меня жителей республики», — резюмировал Айрат Фаррахов.