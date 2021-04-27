Фаррахов выступил против исключения МСБ из программы льготного кредитования

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов обратится к Центробанку по вопросу несправедливого исключения предпринимателей из программы льготного кредитования, сообщает пресс-служба депутата.

На заседании общественного совета ЦОП «Бизнес против коррупции» эксперты рассмотрели несколько обращений предпринимателей, которые столкнулись с проблемами во взаимодействии с банками. Предприниматели пожаловались, что банки несправедливо вынуждали компании подписывать допсоглашения и возвращать часть кредитных денег, несмотря на то, что все условия льготного кредитования со стороны бизнеса были выполнены.

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов направит парламентский запрос в Центральный Банк РФ, чтобы обратить внимание регулятора на действия банков. Он отметил важность разъяснения инструкций всем участникам процесса со стороны Центробанка.

«Решение безапелляционно приниматься не может, тем более, если его принимает машина. Мера кредита под 2% направлена на поддержку людей, бизнес сохранил рабочие места и все равно оказался в такой неприятной ситуации. Мы максимально этот момент отработаем. Есть пять обращений, до суда дошли двое. Я подготовлю депутатский запрос в адрес председателя Центробанка, поскольку фактически такие регламенты не позволили реализовать задачу, которую поставил президент России», — отметил Фаррахов.