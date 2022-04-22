Фаррахов: Высокая бюджетная обеспеченность позволяет повышать уровень жизни в Татарстане

Татарстан за прошлый год впервые перечислил в федеральный бюджет более 1 трлн рублей. Республика приносит в бюджет страны серьезные суммы, однако остается регионом с высокой бюджетной обеспеченностью, что позволяет повышать уровень жизни населения. При этом система перераспределения бюджета не совсем справедлива по отношению к таким регионам, как Татарстан. Таким мнением с «Татар-информом» поделился депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов.

«Справедливыми были бы пропорции трансферов 50 на 50. Важно учитывать, что это невозможно сделать в один миг, потому что так устроена бюджетная система и налоговое законодательство. То, что Татарстан перечисляет очень серьезные суммы в федеральный бюджет и при этом остается регионом с высокой бюджетной обеспеченностью, позволяет обеспечивать более высокое качество жизни жителей республики», - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что на сегодняшний день в России существуют только 13 регионов-доноров, то есть субъектов с высокой бюджетной обеспеченностью, что очень мало для нашей страны. Остальные субъекты являются реципиентами.

Проблемой межбюджетных отношений в настоящее время является отсутствие стимулов для регионов, получающих дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, для развития собственной налоговой базы и привлечения инвестиций.

Исправление этой ситуации доработка бюджетного законодательства заключается не в перераспределении доходов регионов-доноров, а в создании стимулов для развития регионов-реципиентов, заключил депутат.