Фаррахов: «Все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены»

Россия имеет все необходимые финансовые ресурсы для исполнения ранее намеченных социальных обязательств перед населением. Пенсии, пособия и прочие выплаты будут идти в прежнем режиме, при этом федеральное правительство теперь имеет возможность оперативно индексировать эти направления. Об этом «Татар-информу» сообщил депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Он отметил, что в настоящее время финансовая система страны столкнулась с политически мотивированными внешними ограничениями. В то же время, Россия имеет значительный запас прочности в рамках утвержденного бюджета на текущий год.

«Мы видим ежедневное введение санкций. Но на сегодняшний день федеральный бюджет, ранее сформированный с профицитом (превышение доходов над расходами – прим. Т-и), скорее всего, таким и останется. Нефтегазовые доходы с учетом текущего роста цен на энергоносители принесут дополнительные средства в казну», – объяснил Фаррахов.

По словам народного избранника, антироссийские рестрикции и политически мотивированный «уход» ряда западных компаний в большей степени затронет региональные бюджеты. Это связано с налоговыми отчислениями предприятий, работающих на конкретных территориях. Однако благодаря поддержке со стороны федеральных властей эти вопросы удастся решить, уверен парламентарий.

Фаррахов подчеркнул, что никакие внешние ограничения не помешают государству исполнить свои социальные обязательства перед гражданами. Речь идет не просто о своевременных выплатах пособий и пенсий, но и об их оперативной индексации. Такую возможность недавно получило федеральное правительство, чтобы эффективно компенсировать жителям страны подросшие цены на прилавках.

«Основные социальные обязательства определяются федеральным бюджетом, это выплаты, пособия, пенсии и так далее. Все они будут выполнены, потому что федеральный бюджет останется в профиците. Мы видим, что цены меняются, и здесь государство будет проводить индексацию. Президент РФ уже подписал закон, который переводит соответствующие полномочия из Госдумы к Правительству РФ, у него появляются инструменты для оперативной и гибкой реакции на меняющуюся экономическую ситуацию», – резюмировал Айрат Фаррахов.

