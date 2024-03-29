Фаррахов: В России не хватает 30 тыс. врачей и около 70 тыс. медицинских сестер

В России на данный момент не хватает 30 тыс. врачей и около 70 тыс. медицинских сестер. Проблем с нехваткой медицинских работников нет только в Москве. Об этом сообщил депутат Госдумы Айрат Фаррахов на 52-м заседании Госсовета РТ.

«Есть очень много причин этой проблемы. И только субъектами РФ этот вопрос не решить, потому что нужны системные меры», – сказал докладчик.

Фаррахов подчеркнул, что депутаты Госдумы от Татарстана по этому вопросу обратились к спикеру нижней палаты российского парламента Вячеславу Володину.

«Отметили, что этот вопрос недостаточно решается на федеральном уровне. Володин поддержал наше предложение, была создана рабочая группа по изучению этой темы», – заключил он.