Фаррахов: В новом бюджете мы намерены удвоить расходы на дороги

В федеральном парламенте состоялось первое чтение «постпандемийного» бюджета на 2022 год, в котором будут учтены пожелания татарстанских избирателей. Парламентарии намерены значительно увеличить финансирование дорожного строительства. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Сейчас мы приняли так называемый „постпандемийный“ бюджет в первом чтении. Цифры очень неплохие, доходы около 25 трлн, расходы 23,5 трлн рублей. То есть бюджет будет профицитным на ближайшие 2 года», — отметил народный избранник.

По словам Фаррахова, высокие цены на энергоносители приносят казне дополнительные доходы. Эти средства, в том числе, пойдут на исполнение «Народной программы» партии «Единая Россия», которая состоит из предложений и пожеланий граждан, собранных во время предвыборной кампании.

«Я очень много ездил по районам республики в предвыборный период, чтобы собрать наказы наших жителей. В первую очередь, люди в районах говорят о дорогах. Если изначально в параметрах бюджета ежегодные расходы на дороги были в размере 30 млрд рублей, то сейчас мы хотим их увеличить до 150 млрд рублей на трехлетку. Это практически удвоение расходов по данному направлению», — заключил Айрат Фаррахов.