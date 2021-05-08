Фаррахов: Для нашей страны нет праздника, сравнимого по значимости с Днем Победы

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов поздравил татарстанцев с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Глубочайшую признательность парламентарий выразил ветеранам и труженикам тыла.

«Пожалуй, нет для нашей страны праздника, сравнимого по значимости с этим, что вполне объяснимо. Если бы тогда в 45-м наши отцы и деды не победили, не было бы и нас. Память о войне, трепетное отношение к Победе стали элементами культурного кода россиян. Нет семьи в нашей стране, которую тем или иным образом не затронула бы война. Чьи-то родственники сражались на фронтах, чьи-то самоотверженно трудились в тылу», — сказал парламентарий.

Он рассказал, что один из его дедушек был участников парада Победы в Берлине, другой, к сожалению, не вернулся с войны и семья по сей день не смогла найти место его захоронения. Также не вернулись с поля сражений четыре двоюродных брата отца.

«Я горд тем, что героически воевал за Родину мой отец, которому посчастливилось, как и его старшему брату, живым вернуться домой», — отметил депутат.

По его словам, необходимо сохранить мир и благоденствие на планете, поскольку следующая такая война при сегодняшней мощи вооружений стран может оказаться последней для человечества.

«Поэтому пусть Победа, добытая в 1945-м, так и останется последней той, котором мы гордимся и о которой мы не забудем никогда», — подчеркнул парламентарий, отметив, что все те люди, кто героически погиб во время Великой Отечественной войны, навсегда останутся в наших сердцах.