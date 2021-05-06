Фаррахов: Нужно разработать меры, которые помогут МСП выйти из пандемийного кризиса

Сегодня в Казани состоялась стратегическая сессия предпринимателей республики с участием депутата Госдумы от РТ Айрата Фаррахова. На ней бизнесмены, самозанятые, представители Минэкономики Татарстана и институтов поддержки МСП выдвинули свои предложения по федеральной поддержке предпринимательства. Мероприятие прошло в резиденции креативных индустрий «Штаб».

Парламентарий напомнил, что в своем обращении Президент России Владимир Путин поставил задачу до 21 мая разработать новые меры по поддержке предпринимательства.

«В поддержке субъектов МСП заинтересованы все. Если мы говорим о результативности работы по малому и среднему предпринимательству, ситуация не очень хорошая, к тому же она осложняется пандемией. Важно принять дополнительные меры, которые могли бы стимулировать предпринимателей и помогать начинающим предпринимателям. Сейчас мы постепенно выходим из кризиса, и хотелось бы, чтобы те меры, которые предложили мы, помогли в решении этого вопроса», — сказал Фаррахов.

Он подчеркнул, что список из шести предложений, сформированных на сессии, будет представлен комиссии по поддержке предпринимательства, на официальном отчете Правительства страны и Петербургском международном экономическом форуме.

Разработка предложений велась по нескольким направлениям: меры налогового стимулирования, доступные финансы для МСП и расширение сбыта, а также надзор. Для более эффективной работы участники разделились на две группы.

В мероприятии принял участие и глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«Мы работаем с предпринимателями постоянно. Сейчас они испытывают огромное количество проблем, в том числе из-за кризиса, вызванного пандемией. Сейчас как никогда важно их поддержать не только на местном уровне, но и федеральном. Мне будет важно услышать мнение коллег и подготовить действительно стоящее предложение для того, чтобы дальше оно воплотилось в жизнь», — заявил он.

Большая часть предложений участников, относящихся к налоговому стимулированию, коснулась снижения нагрузки, в том числе реализации программы налоговых вычетов для самозанятых и отмены репатриации валютной выручки.

В направлении «Доступные финансы для МСП» собравшиеся выступили с несколькими инициативами: увеличить ставку до 30% для закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, а также разрешить самозанятым реализовывать маркированную продукцию.

Для модернизации надзора участники сессии также выдвинули ряд предложений, например о стандартизации требований и цифровизации проверок.

Итог встречи подвел депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

«Мы сделали большую работу. Предложения очень интересные. Мы обязательно представим их Правительству и на грядущих форумах», — заключил он.