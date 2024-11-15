Фаррахов: Россия и Китай должны расширять сотрудничество в науке и инновациях

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Наиболее перспективные направления для сотрудничества РФ и КНР — это наука, инновации и медицина. Об этом на проходящем в Казани II Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» заявил депутат Государственной Думы РФ от РТ Айрат Фаррахов.

«Необходимо развивать взаимоотношения между Россией и Китаем в разрезе более широкого взаимодействия в науке, инновационной деятельности. Особенно для меня близка биофармацевтика, современные методы лечения. Важно, что в Китае это не только эффективно развито, но и грамотно урегулировано законами», — подчеркнул он.

Форум «РОСТКИ» стал важной площадкой для выстраивания сотрудничества между малыми предприятиями, крупными корпорациями и регионами России и Китая, добавил Фаррахов.

Второй международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани с 13 по 15 ноября.