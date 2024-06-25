Фаррахов рассказал о работе по возрождению производства лекарств в аптеках

Госдума продолжает работу по возрождению производства лекарств в аптеках. О последнем заседании соответствующей рабочей группы рассказал депутат ГД от Татарстана Айрат Фаррахов.

По его словам, ведется работа по созданию благоприятных условий для аптечного производства. В частности, депутаты обсудили сегодня решение о малых дозировках для субстанций, сроки годности препаратов, которые будут изготавливаться в аптеках. Обсуждение проходило совместно с фармацевтами и представителями рынка.

«Перед нами большая задача — формирование спроса: в отрасли разучились писать рецепты, в протоколах и рекомендациях нет ссылок на индивидуальные препараты и прописи», — цитирует парламентария KazanFirst.

Он подчеркнул, что государство продолжит оказывать поддержку новому рынку. Аптечная продукция, убежден Фаррахов, станет одним из главных инструментов для организации персонального лечения.