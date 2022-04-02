Фаррахов рассказал о проектах Госдумы по поддержке россиян и бизнеса

Госдума обсуждает вопрос повышения зарплат россиян в новых экономических условиях. Планируется, что он будет представлен Премьер-министру России Михаилу Мишустину, рассказал в интервью Андрею Кузьмину для «Татарстан 24» депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

По его словам, готовятся проекты по снижению налоговой нагрузки для россиян и повышению МРОТ, меры для поддержки малого и среднего бизнеса.

«Очень важно поддержать бизнес для сохранения рабочих мест — это оплата простоя, отсутствие проверок, кредитные и налоговые каникулы, обеспечение выплаты зарплат бюджетникам и поддержка системообразующих предприятий, особенно тех, которые пострадали в нынешних условиях», — перечислил парламентарий.

Кроме того, решить проблему жилья большому числу граждан поможет программа льготной ипотеки. С 1 апреля ставка по ней составляет 12%, а лимит в ряде регионов повышен до 6 млн рублей.

«Почему для нас важна ипотека? Во-первых, это решение первоочередных задач огромного количества граждан, молодежи. С другой стороны, строительство — это всегда драйвер развития экономики, занятости», — подчеркнул Фаррахов.