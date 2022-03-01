Фаррахов: «Проекты Минниханова являются флагманами российской экономики»

Реализуемые под руководством и при участии Президента Татарстана Рустама Минниханова проекты входят в список флагманов отечественной экономики. Такое мнение в беседе с ИА «Татар-информ» высказал депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Рустам Нургалиевич – это не просто лидер, он настоящий реформатор и человек, вносящий огромный вклад в диверсификацию экономики республики. Такие знаковые проекты Татарстана, как КИП «Мастер», Иннополис, «Алабуга», «Химград» и другие – каждый из них от нуля до воплощения в жизнь делал Рустам Нургалиевич», – подчеркнул Фаррахов.

Народный избранник добавил, что другим важным направлением работы Минниханова на своем посту стало беспрецедентное развитие нефтегазохимического комплекса Татарстана.

«Проделаны сложнейшие решения по переработке сырой нефти и строительства комплекса "ТАНЕКО". Такие решения требуют их обязательного доведения до конца, и это всегда удается сделать под руководством Рустама Нургалиевича. Все эти ключевые проекты делались непосредственно при его участии, с его подачи. И сегодня они стали флагманами экономики не только Татарстана, но и всей страны», – резюмировал Айрат Фаррахов.