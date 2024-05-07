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Политика 7 мая 2024 15:09

Фаррахов про инаугурацию Путина: «Это важнейшее политическое событие»

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Депутат Госдумы Айрат Фаррахов назвал инаугурацию Владимира Путина на должность Президента России важнейшим политическим событием. Комментарий парламентарий дал представителю Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» в Москве Дине Газалиевой.

«Это, наверное, важнейшее политическое событие, потому что мы самая большая в мире страна с практически самым большим населением. Это не только ответственность перед гражданами России, это огромная ответственность перед всем миром», — заявил спикер.

В свою очередь, он пожелал Президенту здоровья и бодрости духа, а также воплощения всех его планов, добавив, что стране нужны очень серьезные решения и люди ждут этих решений.

Комментируя ситуацию с отставкой правительства РФ, Фаррахов отметил, что члены этого органа власти работали хорошо.

«Я не предполагаю существенных изменений в правительстве, но, безусловно, Госдума будет ставить свои вопросы, мы будем ставить вопросы от Республики Татарстан, встречаться с каждым министром», — сказал Фаррахов.

#Владимир Путин #инаугурация #Айрат Фаррахов
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