Фаррахов призвал правообладателя отказаться от товарных знаков героев татарских сказок

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Айрат Фаррахов, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от Татарстана, призвал правообладателя отказаться от товарных знаков героев народных образов, о чем написал в своем Телеграм-канале.

Депутат предложил правообладателю товарных знаков, связанных с персонажами Шурале, Су анасы, Камыр-батыр и другими, самостоятельно прекратить их правовую охрану в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1514 Гражданского кодекса РФ.

«Уверен, что такой поступок – оптимальное решение, чтобы сохранить лицо и доверие. Принцип добросовестности правоотношений – общий принцип гражданского права», – заключил Фаррахов.