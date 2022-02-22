Фаррахов: «Признание суверенитета ДНР и ЛНР остановит пролитие крови мирных жителей»

Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также ратификация их договоров о дружбе с Россией положат конец смертям населяющих их мирных жителей. Такое мнение в беседе с ИА «Татар-информ» высказал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

Он напомнил, что вчерашнее обращение Президента России Владимира Путина по признанию суверенитета двух народных республик Донбасса оказалось более обширным, чем думали многие, с погружением в исторический контекст происходящих процессов. По мнению парламентария, глава российского государства максимально подробно объяснил и обосновал гражданам принимаемые решения.

«Его речь была направлена буквально каждому жителю России. Прозвучало объяснение такого чрезвычайного шага со стороны Президента РФ, он разложил всё по полкам. И было принято объективное решение, направленное на защиту русскоязычного населения, людей, которые относят себя к России», — отметил Фаррахов.

По словам народного избранника, проживающие в ДНР и ЛНР жители испытывают большие проблемы, в первую очередь связанные с вопросами безопасности. Еще восемь лет назад были подписаны Минские соглашения, которые должны были разрядить обстановку в регионе, однако Украина так и не предприняла реальных шагов для их исполнения.

«Сегодня Государственная Дума будет ратифицировать договоры о дружбе с ДНР и ЛНР. Я абсолютно уверен, что здесь все фракции будут едины и ратификация состоится. Это очень важный исторический момент. По моему мнению, после подписания этих документов кровопролитие и проблема безопасности в ДНР и ЛНР, наконец, уйдут в прошлое», — уверен Фаррахов.

Он также обратил внимание на реакцию западных стран, которые негативно отнеслись к действиям России. Фаррахов согласился с утверждением Владимира Путина, что антироссийские санкции в том или ином виде в любом случае вводились бы для сдерживания поступательного развития страны. В то же время, убежден он, за прошедшие годы Россия смогла существенно продвинуться в вопросе импортозамещения и создания производственного суверенитета.

«В условиях санкций мы живем не первый год. И само по себе установление новых санкций, что признали и сами западные страны, несет обоюдный ущерб. Они несут убытки от собственной санкционной политики. Да, для нас это тоже не благо, но внешние ограничения оказали стимулирующий эффект на разные секторы отечественной экономики. Например, они придали импульс развитию нашего сельского хозяйства, которое сейчас достигло небывалых уровней. И в целом наша экономика очень быстро адаптируется к таким рестрикциям», — резюмировал Айрат Фаррахов.