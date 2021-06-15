Фаррахов: Приоритеты работы в Госдуме обсуждались с жителями во всех районах РТ

В ходе предварительного голосования «Единой России» депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов объехал большинство районов Татарстана. Об этом парламентарий рассказал в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову.

«Любые наши усилия сегодня умножаются на доверие избирателей. Во время предварительного голосования я объездил большинство муниципальных образований Татарстана, конкретизировал приоритеты, над которыми я планирую работать, если мои избиратели окажут мне доверие. Приоритеты я обсудил с жителями во всех районах», — отметил Фаррахов.

Предварительное голосование позволяет гражданам напрямую общаться с кандидатами и оставлять наказы ведущей политической силе страны.

«Таким образом партия демонстрирует максимальную открытость и желание обсудить с людьми неудобные вопросы», — подчеркнул депутат.

При этом праймериз дают возможность получить информацию не только по федеральным вопросам, касающимся здравоохранения, пенсий и ЖКХ, но и по локальным, которые необходимо решать местным властям.