Фаррахов: Правительство стало чувствительнее к обращениям граждан

Правительство стало ближе, чувствительнее к обращениям граждан. Утверждение каждого министра сопровождалось передачей обращений и проблем наших избирателей. Будем вместе добиваться решений для граждан. Об этом заявил депутат Госдумы Айрат Фаррахов, чьи слова приводит пресс-служба «Единой России».

Он отметил, что было принято 215 федеральных законов прямого действия.

«Это значит, что в них не будет ссылки на нормативные акты, которые должно принять Правительство. Эти законы можно будет изменить только федеральным законом», - сообщил Айрат Фаррахов.

Госдума также приняла законы о повышении военных пенсий, дополнительных гарантиях семьям и близким участников СВО, а также были внесены изменения в бюджет 2024 года – были увеличены расходы на семьи с детьми, выплаты классным руководителям, педагогам, поддержали ипотеку для семей с детьми, напомнил депутат. Кроме того, политик отметил закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, а также новую меру соцподдержки для семей с детьми - ежегодной выплатой смогут воспользоваться 4 млн семей, в которых живут 10 млн детей.

«Налоговая система станет более справедливой и сбалансированной. Приняли большой пакет налоговых и бюджетных изменений. Граждане, имеющие высокие доходы, будут платить налогов больше. У бюджета появятся дополнительные возможности для поддержки тех, кто сегодня нуждается. Налоговые изменения не коснутся 97% граждан, в том числе доходов участников СВО и жителей Крайнего севера», - рассказал Айрат Фаррахов, напомнив о работе Госдумы в части вопросов, связанных с мигрантами и миграционной политикой, - «Приняты первые законы, в ближайшее время они вступят в силу. В Госдуме создана авторитетная комиссия для решения этого вопроса. Впереди рассмотрение примерно 24 законодательных инициатив по проблемам с мигрантами»

Напомним, итогам работы «Единой России» в Госдуме в весеннюю сессию, планам на осеннюю сессию и подготовке к Единому дню голосования была посвящена встреча Председателя партии Дмитрия Медведева с представителями фракции. Участие во встрече принял председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции Владимир Васильев, врио секретаря Генсовета Владимир Якушев, депутаты.

«Сессия была насыщенной. Принят 331 закон. Из них 128 – инициированы депутатами «Единой России». Основную повестку работы партии определяли задачи Послания Президента и исполнения нашей народной программы», – отметил Дмитрий Медведев.

Председатель партии отметил, что в осеннюю сессию «Единая Россия» сосредоточится, в первую очередь, на подготовке федерального бюджета. Сейчас идёт работа по согласованию его параметров с Правительством. По этому вопросу партия проведёт заседание программной комиссии.

«Бюджет должен быть ориентирован на достижение национальных целей, которые обозначил Президент. Это позволит исполнять социальные обязательства государства. И, конечно, будет работать на Победу в СВО. Проект федерального бюджета должен иметь возможность реализовать все положения народной программы», – сказал Председатель «Единой России».

Помимо этого, продолжится работа по поддержке участников спецоперации и их семей, совершенствованию законодательства в сфере занятости и миграционного законодательства.

Во время парламентских каникул «Единая Россия» сосредоточится на подготовке к ЕДГ-2024. Дмитрий Медведев поручил фракции подключиться к этой работе.

«В этом году пройдёт 74 крупные кампании в 45 регионах и множество небольших кампаний различного уровня. Важно, чтобы партия продемонстрировала высокие стандарты ведения агитационной работы, как мы всегда и делаем, предоставила избирателям конкретные отчеты о реализации народной программы в каждом регионе», – сказал он.

Председатель партии призвал оказать поддержку новым кандидатам, которые избираются от «Единой России». Особенно – фронтовикам.

«Их у нас 380 человек в разных регионах (на выборах всех уровней – прим.ред.). Эти люди пользуются высоким уважением и доверием. Наша задача дать им максимальный практический опыт партийной работы и обеспечить информационную поддержку», – сказал Дмитрий Медведев.

Отдельно он отметил предстоящую подготовку к выборам в Госдуму, которые состоятся в 2026 году.

«Ко всем действующим депутатам, которые примут решение переизбираться, будут предъявляться самые высокие требования. Вне зависимости от прежних заслуг и статуса», – подчеркнул Председатель «Единой России».

Предстоит расширять работу в регионах, укреплять связь с партийными первичками.

«Живое общение никто не отменял, на этом всегда зиждился успех нашей партии в ходе избирательных кампаний», - сказал Дмитрий Медведев.

Особое внимание он поручил уделять подготовке законодательных инициатив. Они должны быть качественно проработаны, юридически выверены, согласованы с федеральными органами власти, экспертами.

«Три года назад мы приняли решение использовать такой механизм для законопроектов перед их внесением в Госдуму. Значительная роль в координации этой работы принадлежит Генсовету, Президиуму и временно исполняющему обязанности секретаря Генсовета Владимиру Якушеву. Он готов к постоянному взаимодействию», – отметил Дмитрий Медведев.

В заключение он подчеркнул, что «Единая Россия» должна обнародовать только такие решения, которые прошли обсуждение на площадке партии.

«Нужно соизмерять наши возможности. Мы всегда говорили, что мы партия дела, что не даем пустых обещаний. Этой линии мы должны придерживаться в будущем», – заключил Дмитрий Медведев.