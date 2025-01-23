Фаррахов пояснил, чем важен принятый по примеру РТ закон о борьбе со сниффингом

Депутат Госдумы Айрат Фаррахов объясил «Татар-информу», чем важен для Татарстана принятый в третьем чтении законопроект о борьбе со сниффингом — явлением, когда вдыхают газы из зажигалок, чтобы получить токсическое опьянение.

«Это является доказательством того, что к Татарстану прислушиваются. Когда Татарстан в 2022 года принял этот закон, мы столкнулись с проблемой, что не могли привлекать к ответственности бизнес, который продавал детям все эти вредные штуки в соседних регионах, поскольку там не было этого закона, а закон Татарстана на них не работал. Мы обратились в Госдуму, теперь это принято на всю страну», – сказал парламентарий «Татар-информу».

С 2019 года, по информации Фаррахова, среди подростков зафиксировано 600 смертельных случаев. Еще в 2022 году в Татарстане был принят закон, который устанавливал ответственность за реализацию несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения.

«Принятый закон позволит оградить несовершеннолетних от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых предметов на территории всей страны», – считает депутат Госдумы.