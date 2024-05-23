Фаррахов: Повышения налогов для самозанятых и МСП не планируется

Повышения налогов для самозанятых в ближайшее время не планируется, также изменения не коснутся малого и среднего предпринимательства, рассказал «Татар-информу» депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фаррахов, комментируя итоги прошедших сегодня парламентских слушаний.

«Однозначно никаких повышений налогов для самозанятых не должно быть. И министр финансов (Антон Силуанов, – прим. Т-и.) пообещал, что даже не будут предлагать эти моменты. То есть у самозанятых до 2028 года идет эксперимент, никаких изменений не будет. Изменений не будет также у малого и среднего предпринимательства, по крайней мере 95% людей из этой сферы можно не переживать, а их более 6 миллионов», – отметил Фаррахов.

Обсудили в рамках парламентских слушаний также расширение полномочий субъектов, чтобы они могли увеличивать свою налоговую базу.

«Сегодня действия субъектов по установлению того или иного налогового режима, несмотря на определенную самостоятельность, имеют свои границы. Возможности субъектов по установлению тех или иных налоговых режимов должны быть расширены. Полномочия здесь у субъектов должны быть более свободными. Много говорили также и по списанию задолженностей – это важная составляющая, основные параметры тоже будут определены», – прокомментировал депутат ГД.

Принципиальное решение сегодня было принято также в отношении участников специальной военной операции – они остаются на плоской шкале налогообложения, вне зависимости от их доходов.

«Очень принципиальный момент – защита прав собственности. Это основа стабильности налоговой системы и экономики. Этому тоже будет уделено принципиальное внимание», – заключил Фаррахов.