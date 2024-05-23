Фаррахов: После внесения изменений налоговая система станет более справедливой

Сегодня в Государственной Думе Российской Федерации на парламентских слушаниях рассмотрели вопросы изменений в налоговое законодательство России. После внесения новых инициатив оно должно стать более прозрачным и справедливым. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» выразил депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Я очень доволен этим обсуждением. За неделю оно уже второе – первое было с экспертами, профессионалами, а второе – сегодня с широкой общественностью. Длилось оно более четырех часов, было более тридцати выступлений. Но практически все сошлись во мнении, что изменения в налоговом законодательстве нужны – это ключевое и важное. Долго этих изменений не было, и есть большой запрос на них», – отметил собеседник информагентства.

После оптимизации налоговое законодательство должно стать более справедливым. В частности, в рамках парламентских слушаний предложили увеличить поддержку семей с детьми, расширить их возможности. Максимальную нагрузку в перспективе возложат на людей, которые зарабатывают больше – в большей степени перейдут к прогрессивной шкале налогообложения.

«Здесь есть принципиальный момент. Мы уже перешли на прогрессивную шкалу, все знали, что дополнительные деньги пойдут на дорогие лекарства в фонд “Круг добра”. Все согласны с повышением налоговой нагрузки, но очень важно, чтобы за этим увеличилось и качество государственной услуги, чтобы люди знали, на какие конкретные цели идут эти деньги. И это будет очень правильно и со стороны государства, и со стороны общества», – подчеркнул депутат Госдумы.

Фаррахов также отметил, что налоговая система должна быть стабильной. Если же стабильности в ней не будет в результате неправильных, неработающих решений, то это станет самой большой диверсией против государства. Еще одно важное условие заключается в том, что изменения должны носить стимулирующий характер для экономики.

«Это значит, что должны получить льготы те люди, которые инвестируют в производство, в бизнес, а не те, кто в виде дивидендов собирает и складывает это в карман», – заключил Фаррахов.