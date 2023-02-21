Фаррахов: Послание Президента РФ было сдержанным, несмотря на провокации последних дней

Прозвучавшее сегодня Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию было сдержанным, несмотря на внешние провокации последних дней. Его важнейшей составляющей стали меры развития и поддержки граждан. Такое мнение в беседе с «Татар-информом» высказал депутат Государственной Думы от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Это было послание, которого ждал весь мир. Оно было очень сдержанным, несмотря на провокации всех последних дней. Это еще раз подчеркивает, что наш лидер — самый заслуженный Президент в мире», — отметил Фаррахов.

По словам парламентария, его особое внимание привлек блок послания, посвященный развитию и мерам социально-экономической поддержки различных категорий граждан.

«Они будут способствовать помощи тем, кто в ней нуждается. Это создание государственного фонда поддержки ветеранов, семей погибших и раненых — очень важная тема», — пояснил Фаррахов.

Он также перечислил другие названные главой государства меры развития и поддержки населения. Среди них — повышение МРОТ, что, по мнению депутата, будет способствовать росту потребительского спроса и окажет поддержку очень многим гражданам.

«Третий момент — налоговые вычеты по образованию, здравоохранению. Это важнейшая мера, о которой мы говорили давно. Огромная благодарность Президенту за то, что он принял такое решение», — заключил Айрат Фаррахов.