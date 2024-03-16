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Фаррахов посетил ФАП в Высокогорском районе Татарстана
Депутат Госдумы Айрат Фаррахов посетил фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в Высокогорском районе Татарстана. Напомним, данный пункт открыли год назад по просьбам сельчан.
Фаррахов зашел непосредственно в само здание, а также пообщался с сотрудником данного ФАПа Ильсией.
Как рассказал на видео парламентарий, у Ильсии теперь есть помощник фельдшера и машина. На вопрос о том, что еще нужно сделать для акушерского пункта на федеральном уровне женщина ответила следующие:
«Что можно сказать насчет ФАП? Тут ничего такого уже не нужно. Все от и до сделано. Отлично прям построили. Все работает», - призналась она.
Фаррахов также дал свою оценку обновленному ФАП.
«Я сам заходил, в ФАП очень тепло. И люди, видно, с удовольствием приходят», - рассказал он.
Напомним, раньше ФАП находился в здании детского садика. Причем после обновления акушерского пункта власти начали делать ремонт в садике. Обновленный детсад тоже откроется в ближайшее время, пообещал Фаррахов.
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