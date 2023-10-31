Фаррахов подтвердил, что социальные выплаты в 2024 году вырастут на 7,5%

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Социальные выплаты в 2024 году будут увеличены на 7,5%, то есть на уровень инфляции текущего года. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал депутат Госдумы России Айрат Фаррахов.

«Все социальные выплаты в соответствии с законодательством РФ увеличиваются на следующий год по инфляции предыдущего года. Инфляция текущая — 7,5%», — сказал собеседник.

Речь идет о социальных выплатах, которые не завязаны на МРОТ. Таким образом, на 7,5% вырастут материнский семейный капитал, пособия для семей с детьми, выплаты по поддержке малоимущих семей.

«Если на следующий год окажется, что инфляция 8 – 8,5, то дополнительное увеличение произойдет с февраля и так далее», — пообещал Фаррахов.

Ранее в СМИ появилась информация об увеличении социальных выплат.

В прошлую среду, 25 октября, Госдума в первом чтении поддержала закон об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с начала следующего года. В связи с этим заработная плата вырастет у 4,8 млн россиян.