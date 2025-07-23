Фаррахов: Почти половину принятых ГД законов внесли депутаты от «Единой России»

Почти половина из всех законов, принятых Государственной Думой, были внесены депутатами от всероссийской политической партии «Единая Россия». Об этом заявил депутат нижней палаты Федерального Собрания Айрат Фаррахов, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

«В этих законопроектах отражен весь спектр вопросов, поднимаемыми гражданами», – выразил уверенность политик, упомянув принятие пакета законов о сохранении исторической правды, о Второй мировой и Великой Отечественной войне.

«В год 80-летия Великой Победы мы уделили очень большое внимание всем этим вопросам. Нас просили об этом граждане, и мы все эти вопросы решали. В том числе один из важнейших вопросов, которые ставили граждане, – это вопросы миграционной политики, наведение порядка в ней, и последовательно Госдума приняла очень важные, серьезные решения», – добавил парламентарий.

Он также отметил, что растет число законов, инициированных депутатами Госдумы. Депутатских законопроектов теперь стало больше, чем правительственных.

«Еще важнейший момент, который надо отметить – все законы, которые входили в послание Президента [Владимира Путина], приняты на 100%. Мы отчитались о принятии всех необходимых правовых актов для того, чтобы исполнять послание Президента», – уточнил депутат ГД.

Главной темой следующей, осенней, сессии Госдумы Айрат Фаррахов счел бюджет. «В условиях более 30 тыс. санкций – бюджет федеральный, бюджет внебюджетных фондов, выполнение социальных обязательств – это главный вопрос», – пояснил он.

Среди ключевых вопросов осенней сессии депутат назвал также развитие экономики и вопросы демографии. «Нам безусловно необходимо принимать законы, которые будут максимально учитывать все вопросы, связанные с улучшением демографической политики, с поддержкой семей с детьми и решением вопросов демографии», – подытожил он.

Кроме того, что партия законодательно обеспечила исполнение послания Президента и финансирование всех положений народной программы, особое внимание в период весенней сессии фракция «Единой России» уделила поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, семей с детьми, а также регулированию миграционной сферы, защите граждан от кибермошенничества и поддержке малого и среднего предпринимательства.

«По основным направлениям законодательных инициатив планы, которые партия ставила перед собой, были исполнены. Растет количество законопроектов, которые на сегодняшний день консолидированно вносятся и сенаторами, и депутатами Госдумы, представляющими «Единую Россию». В том числе растет количество законопроектов, которые касаются поддержки участников СВО, и количество их инициаторов», – отметил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, подводя итоги работы весенней сессии Госдумы.

По его мнению, это свидетельствует о консолидированной позиции членов «Единой России» по данному вопросу. «Направление поддержки участников СВО, членов их семей сегодня в рамках работы и фракции в Госдуме, и сенаторов, представляющих партию в Совете Федерации, является одним из основных направлений», – заверил он.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин заметил, что одной из важных инициатив в поддержку участников спецоперацции стало расширение круга лиц, имеющих право на получение статуса «ветеран боевых действий».

«Этот статус мы распространили на граждан, защищающих приграничные районы страны. Также право на статус ветерана боевых действий получили военнослужащие подразделений МЧС, участвующие в разминировании территорий после боевых действий», – детализировал он.

Помимо всего остального, приняты законы, упрощающие оформление доверенностей для добровольцев, порядок вступления в наследство, а также расширяющие доступ к бесплатной юридической помощи.

«Совсем недавно был принят закон, который позволяет супругам погибших участников СВО сохранить за собой право на пользование транспортным средством. Естественно, это и расширение возможностей в сфере образования, переобучения, получения новой профессии, расширение трудовых гарантий», – сказал Вяткин.

Еще около десяти законопроектов в части поддержки бойцов действующей армии и их близких «Единая Россия» рассмотрит в осеннюю сессию Госдумы.

Первый заместитель Председателя Госдумы Александр Жуков остановился на других социально значимых законах «Единой России».

«Одна из важных тем связана с регулированием миграции, и прежде всего – с пресечением нелегальной миграции. Конечно, в центре нашего внимания всегда находится поддержка материнства и детства. Прежде всего – это продление действия материнского капитала до 31 декабря 2030 года и увеличение с 50 тыс. до 1 млн размера необлагаемых налогом на доходы физических лиц выплат матерям, которые родили ребёнка. Важно, что был повышен размер пособий по беременности и родам для студенток вузов и колледжей. Дополнительно была проиндексирована военная пенсия – с 1 января 2025 года до уровня инфляции за прошедший год. Ряд законов был принят, направленных на защиту людей от кибермошенничества, – тема, которая многих волнует. Был установлен запрет на навязывание потребителю дополнительных товаров, работ, услуг, что тоже касается очень многих наших граждан. Несколько законов приняли по вопросу кредитных каникул. А в осеннюю сессию мы рассмотрим вопрос о кредитных каникулах при рождении ребенка», – пообещал первый вице-спикер.

Большая работа была проведена и по совершенствованию среднего профессионального образования и обучению в вузах, добавил Жуков.

«Это и правительственные часы, которые были проведены на эту тему, и целый ряд важнейших законов. Например, закон о проведении эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования», – объяснил он.

Были также приняты поправки в закон «О бюджете». «В этих поправках объем расходов был увеличен более чем на 800 млрд рублей, в том числе на реализацию национальных проектов – более 100 млрд рублей. Еще из экономических законов я бы отметил принятый вчера закон о платформенной экономике. Новая абсолютно сфера регулирования, очень непростой закон, но чрезвычайно важный. А также принятый совсем недавно во исполнение поручения Президента закон об ускорении процессов деофшоризации российской экономики, упрощении порядка возврата активов из недружественных стран. И о законе о общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», – завершил перечисление Александр Жуков.