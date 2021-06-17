Фаррахов о встрече Байдена и Путина: У США и России появился шанс наладить отношения

Благодаря прошедшей в Женеве встрече Президента США Джозефа Байдена и российского лидера Владимира Путина у двух мировых держав появился шанс наладить взаимоотношения. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов.

«В любом случае есть уникальный шанс наладить отношения. Сегодня перед миром стоят глобальные проблемы, одна из главных — стратегическая стабильность. В силах лидеров двух государств сейчас выстроить отношения на принципе взаимоуважения», — заметил он.

Переговоры лидеров двух крупнейших держав послужат решению таких глобальных проблем, как терроризм, киберпреступность, борьба с бедностью, вопросов экологии, а также сотрудничества в сфере образования, науки и развития высоких технологий, считает депутат.

При этом встреча Путина и Байдена отвечает интересам граждан обеих стран, которые на сегодняшний день обладают самым большим арсеналом ядерного оружия. Парламентарий отметил, что до сегодняшнего дня уровень отношений России и США был низким – примерно как в период Карибского кризиса.

«Сам факт встречи я считаю чрезвычайно позитивным, оцениваю ее нейтрально. Результаты переговоров мы увидим в самое ближайшее время. В любом случае подписано совместное заявление, где прозвучали важные оценки текущей ситуации в мире. А договоренность двух лидеров о возврате послов в страны — это важный шаг», — подчеркнул Айрат Фаррахов.

Ключевой темой переговоров, по мнению парламентария, были вопросы, касающиеся стратегической стабильности в мире. Однако президенты также не упустили из виду пандемию и экономику.

По словам депутата, Владимир Путин выглядел более выигрышно: он прекрасный переговорщик, имеет высокую поддержку у граждан России.

«Он был абсолютно уверен в себе, как и всегда. На встрече Путин смотрелся увереннее, чем его собеседник», — подытожил депутат.

Переговоры между главами государств, где обсуждались ключевые вопросы мировой политики, в том числе и посвященные контролю над стратегическим вооружением, состоялись 16 июня.