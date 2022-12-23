Фаррахов о сохранении поста Президента РТ до новых выборов: «Лучшее из возможных решений»

Сохранение должности Президента республики до новых выборов, которые состоятся в 2025 году, с последующей заменой на раиса Татарстана – логичное и лучшее решение из возможных. Оно учитывает новые требования федерального законодательства и одновременно уважает мнение жителей региона, голосовавших в 2020 году на выборах Президента РТ. Такое мнение «Татар-информу» высказал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Это решение — логичное и лучшее из возможных. Такой подход учитывает интересы татарстанцев, голосовавших за Президента Татарстана во время его избрания», — подчеркнул парламентарий.

Такой компромиссный вариант решения вопроса позволяет не проводить сложную процедуру референдума в республике, посвященного вопросу переименования поста высшего должностного лица субъекта.