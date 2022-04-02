Фаррахов о санкционном давлении на Россию: Сейчас время возможностей, чтобы проявить себя

Несмотря на сильное давление антироссийских санкций, сейчас время возможностей, чтобы реализовать внутренние ресурсы. Об этом в «Интервью без галстука» с руководителем телеканала «Татарстан 24» Андреем Кузьминым сказал депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Сейчас время возможностей для того, чтобы проявить и реализовать себя, заполнить те ниши, которые освобождаются. Наша задача – максимально использовать эти возможности», – сказал парламентарий.

Он выразил уверенность в том, что импортозамещение будет активно использоваться. Фаррахов отметил, что санкционное давление дает свой опыт, главным критерием становится то, какие меры предпринимают и насколько эффективно работают власти страны.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение и начали ужесточать санкции против России.