Фаррахов о прямой линии с Путиным: «Мы получили ответы на самые актуальные вопросы»

На прямой линии с Президентом России Владимиром Путиным, куда поступило в сумме более 3 млн вопросов, граждане получили исчерпывающие ответы на самые актуальные проблемы. Об этом заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов.

«Жилье, лекарства, специальная военная операция и прочие вопросы были детально рассмотрены в эфире, и мы получили на них исчерпывающие ответы», – заявил Фаррахов.

Он отметил, что ему было особенно приятно во время мероприятия услышать про Татарстан в качестве примера эффективной работы.