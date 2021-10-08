Фаррахов о послании Президента РТ: Нужно выполнить обещания, с которыми мы шли на выборы

Повестка обращения Президента РТ Рустама Минниханова к Госсовету республики связана с народной программой «Единой России». Таким мнением с корреспондентом ИА «Татар-информ» поделился депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов.

«Главная задача любого депутата — выполнить обещания, с которым он шел на выборы. Я считаю, что Рустам Минниханов скажет о конкретных инструментах реализации всех этих обещаний. „Единая Россия“ во время предвыборной кампании составила народную программу, которая должна стать одним из главных инструментов для повышения качества жизни татарстанцев», — отметил собеседник.