«Вы за Минфин или ЦБ?»: депутаты Госдумы попили кофе в IТ-парке Рамеева за криптовалюту

Руслан Власов провел для депутатов Госдумы экскурсию по новому IТ-парку Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Резиденты нового ИТ-парка в 2023 году выйдут на выручку 20 млрд рублей

Депутатов по лабиринтам парка провел его новый директор – Руслан Власов. Экскурсовод рассказал парламентариям, что это второй IТ-парк в Казани, а построить его решили ввиду нехватки площадей для резидентов.

«Мы часто получали запрос, как можно попасть в технопарк. Место для строительства было выбрано не случайно. В будущем здесь будет образован IТ-квартал “Сан”», – объяснил он.

По словам Власова, площадь второго IТ-парка составляет почти 50 тыс. квадратных метров – это почти в 1,5 раза больше первого.

«Мы планируем здесь создать более 3 тыс. рабочих мест. Совокупная выручка резидентов в 2023 году планируется на сумму 20 млрд рублей», – отметил он и позвал гостей в киберарену.

По словам Валерии Васильевой, игра направлена на развитие пространственного мышления и креативных навыков Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«А как родителям относиться к тому, что ребенок много играет в Майнкрафт?»

В помещении с 60 игровыми компьютерами гостей ожидала руководитель кибернаправления Валерия Васильева. «Этот проект призван сформировать в Татарстане сборную по киберспорту, а также помочь развитию игр и интерактивного контента в таких отраслях, как медицина, образование», – отметила она.

Сейчас киберарена в Казани – самая большая по количеству игровых мест в стране. Начиная с декабря она будет работать круглосуточно. Васильева уточнила, что всего здесь представлено 60 компьютерных игр, среди которых Майнкрафт. Депутат Госдумы Айрат Фаррахов заметил: «Я название знаю, у меня в нее играет ребенок».

По словам Васильевой, игра направлена на развитие пространственного мышления и креативных навыков, пробуждает интерес к архитектуре, строительству и дизайну.

Фаррахов уточнил: «А как родителям относиться к тому, что ребенок много играет в Майнкрафт?» Руководитель проекта считает, что родителю стоит относиться к увлечению ребенка положительно.

Далее она показала игру «Цивилизация» – экономическую стратегию, где нужно распределять ресурсы и развивать цивилизацию от древнейших времен до будущего. Эта игра, по ее словам, развивает системное мышление, дипломатические навыки.

Сейчас киберарена в Казани – самая большая по количеству игровых мест в стране Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это все замечательно. Но находиться в этих условиях по нескольку часов не очень хорошо. Замечательный зал, но здесь душно находиться. Эта история – неправильная. Все это магнит, который все больше и больше засасывает людей. Я считаю, что для физической подготовки это вредное мероприятие. Надо вводить в программу физические активности, которые компенсировали бы то время, в течение которого игроки находятся в сидячем состоянии», – сказал депутат Айдар Метшин. Он уточнил, что данная критика относится не к IТ-парку, а к игровой отрасли в целом.

Депутаты за внедрение интерактивного видеоконтента в школах

В стартап-хабе экскурсантов познакомили с проектом Movika, который представил один из его основателей и директор Фанис Садыков.

«Ни для кого не секрет, что сейчас мы живем в формате видеоконтента. Но следующим этапом эволюции потребления контента станет интерактивное видео. То есть видео, где есть сюжетные линии, будут подстраиваться под интересы людей», – сказал спикер. Его компания ведет разработки в этой области с 2016 года.

Проект интерактивного видео очень заинтересовал Айдара Метшина Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, проект может активно использоваться в обучении школьников и студентов. «Мы также поняли, что в образовании интерактивное видео имеет огромное преимущество по сравнению с линейным видео. В первом случае оно вовлекает людей в сотни раз больше. Представьте урок по химии, где вам объясняется тема и дается возможность поэкспериментировать с химическими элементами», – сказал он.

Данный проект особенно заинтересовал депутатов. Так, Айдар Метшин предложил ввести его в одной из школ Нижнекамского района.

«Тема всегда актуальна. Конкретно этот продукт продвинуть можно. У каждого из нас есть возможность сделать запрос в Минобр России, который должен ответить в течение 3-4 недель. Его нужно подготовить, продвинуть, чтобы это не осталось просто на уровне разговоров», – отметил Айрат Фаррахов.

Руслан Власов в свою очередь предложил протестировать проект в каких-то школах республики. «Давайте возьмем Нижнекамск», – предложил Метшин. Фаррахов добавил, что проект можно масштабировать и в других субъектах.

Айрат Хайруллин посетовал депутатам, что законы России не разрешают использование криптовалюты Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вы за ЦБ или Минфин?»

Завершающей точкой стал криптополигон, именно здесь гостей ожидал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин. Министр посетовал депутатам, что законы России не разрешают использование криптовалюты, но обсуждается создание цифровых финансовых активов.

Хайруллин объяснил это так: «Акции – это деньги или нет? Акции – эквивалент меры обмена. Например, у вас есть 10% акций КАМАЗа. Имея акции, вы владеете деньгами? Нет, вы не владеете деньгами, у вас есть имущество или актив, которое вы можете реализовать. Здесь то же самое. Цифровой актив является не средством платежа, а средством актива, которое вы можете при необходимости привести в ликвидность для проведения платежей».

Тогда Айрат Фаррахов уточнил: «Вы за Минфин или ЦБ? Сейчас ЦБ считает, что криптовалюта неустойчивая [валюта], но Минфин считает, что мы могли бы купить кофе за крипту».

Айрат Фаррахов: «Запреты и ограничения не дают ничего» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Хайруллин ответил, что его ведомство выступает за выверенную государственную политику, которая учитывает интересы всех: бизнеса и Центробанка.

Фаррахов считает, что необходимо двигаться в направлении криптоиндустрии. «Запреты и ограничения не дают ничего», – отметил он.

Депутатам показали один из способов интеграции криптовалют в реальный бизнес – как купить стаканчик кофе, расплачиваясь криптовалютой. Получив кофе, депутаты вместе с Айратом Хайруллиным обсудили ход реализации в 2022 году мероприятий в рамках Года цифровизации.

«В Год цифровизации, который был объявлен Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, сегодняшние реалии диктуют продвижение этого направления. Те условия, которые создаются в Татарстане, [показывают] перспективное продвижение», – подытожил Айдар Метшин.