Айрат Фаррахов: «Наш приоритет – поддержка социально незащищенных семей Татарстана»

«Пандемия показала, насколько важна роль государства»

— Айрат Закиевич, по всей стране завершилось предварительное голосование «Единой России» по выборам кандидатов от партии к осенней избирательной кампании. В Татарстане процедурой воспользовались почти 400 тыс. человек. В чем причина роста популярности праймериз в нашей республике и по стране в целом? Чем вызван запрос людей на активное участие в политической жизни?

— В пандемию произошел существенный рост эффективности государства и люди почувствовали важность мощной страны, готовой принимать действенные меры по защите своих граждан. Мы видим, как по всему миру наблюдается серьезный дефицит доверия к власти, это касается и нашей страны.

Особую роль при этом играет предварительное голосование как прямое общение ведущей политической силы с людьми. Праймериз дает возможность напрямую задать вопрос власти и разобраться в правильности ее действий. Таким образом партия «Единая Россия» как партия большинства демонстрирует максимальную открытость и желание обсудить с людьми любые вопросы, даже неудобные.

Любые наши усилия сегодня умножаются на доверие избирателей. Во время предварительного голосования я объездил почти все районы Татарстана, конкретизировал приоритеты, над которыми я планирую работать, если мои избиратели окажут мне доверие. Приоритеты я обсудил с жителями во всех районах.

Причем были не только федерального уровня вопросы, касающиеся, например, здравоохранения, пенсий, ЖКХ, но и конкретные узкие места, которые необходимо решать локально местной власти.

— Как изменились запросы граждан по сравнению с предыдущими годами и что людей стало больше беспокоить?

— По сравнению с 2016-м годом мы жили в достаточно благополучной ситуации в части экономики и государственного устройства. Многие тогда полагались исключительно на себя, понимая, что в большей степени можно реализоваться без рисков. Однако пандемия показала, насколько важна роль государства, и многие люди стали это понимать. Возможно, именно этим объясняется интерес граждан к предварительному голосованию. Люди хотят влиять на решения власти, больше доверять депутатам и обсуждать недочеты, которые так или иначе возникают.

— Пандемия стала серьезным испытанием для всей страны, ударила по бизнесу и привычному укладу жизни людей. Как ее последствия отражаются в российской политике, чего ждет общество от государства и власти в посткоронавирусную эпоху? Как всех нас и наш уклад жизни изменит пандемия?

— Данная тема была одной из самых главных на ПМЭФ-2021. Мы увидели, что мир накрыл кризис капиталистического развития и глобализации, когда все границы закрыты. Происходит рост эффективности социалистического уклада жизни и запрос на сильную страну и ответственную партию. В XXI веке все вдруг резко осознали, насколько мы уязвимы, как неустойчиво общество и насколько человек не защищен от угроз. Поэтому важно уделять внимание всем вопросам на государственном уровне, ведь индивидуально справиться человеку порой не по силам. Нам всем нужно сделать выводы.

Меня как врача и политика беспокоит низкий процент вакцинации в стране. Необходимо на государственном уровне решить все вопросы, которые волнуют граждан. Почему население сегодня не принимает решение в части собственной защиты при наличии эффективной вакцины и полной добровольности в принятии решения? В этой связи необходимо максимально много уделить внимания разъяснению и доступности информации о вакцинации.

Например, Израиль избавился от риска инфицирования, в США идет активная вакцинация. Наша страна давно живет практически без ограничений, в отличие от других развитых стран, где только недавно начали открываться заведения для посетителей. И сейчас нам потребуются огромные усилия для того, чтобы убедить людей вакцинироваться, и это единственный выход. После вакцинации еще никто не умер, а риск заболеть и умереть сейчас очень большой.

«Важно адресно поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации»

— Как, на ваш взгляд, пандемия поменяла отношения власти и делового сообщества России?

— Пандемия заставила власть быть ближе к бизнесу и принимать нестандартные решения. Например, ранее государство не вмешивалось в отношения арендодателя и арендатора, который имеет в коммерческом учреждении свою точку для торговли. Государство сейчас вынуждено внедряться в гражданские правоотношения, и это естественно в условиях пандемии и является проверкой государственной эффективности.

Все пережили локдаун, и было очень тяжело. Сейчас в стране 20 млн людей, живущих ниже прожиточного минимума, и в их числе семьи, где два и более детей. Нам важно сейчас адресно поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации. Сейчас огромное количество профессий в результате цифровизации теряют актуальность, и важно заниматься обучением людей, которые готовы себя реализовать.

— В последние десятилетия мы привыкли, что происходит обрушение фондовых бирж, после все останавливается и мы переживаем кризис. Новый кризис же пришел оттуда, откуда его никто не ждал...

— Абсолютно. Сейчас глобально и в политической сфере очень многих людей, в том числе и меня, беспокоит, почему мы живем в такой изоляции. Мир начинают сковывать ограничения, и каждое государство начинает жить само по себе. Поэтому необходимо реализовать запрос на эффективное государство.

Нашей стране это удается делать благодаря сильному национальному лидеру и мощной партии большинства, объединяющейся вокруг него. Решения, которые были приняты в последний год, демонстрируют эффективность действующей власти и реализацию запроса граждан на защиту и заботу. Однако важно не расслабляться и двигаться вперед, потому что у нас еще далеко не все вопросы решены, в том числе с пандемией.

Обновление Госдумы и пять основных приоритетов работы

— Осенью состоятся очередные выборы в Государственную Думу. Чего ждать от новой избирательной кампании, будут ли в ней принципиальные отличия от парламентских выборов 2016 года?

— Я уверен, Госдума сильно изменится и обновится ее персональный состав. Это произойдет не из-за чьего то желания, а благодаря запросу граждан, которые хотят жить лучше. Люди хотят, чтобы благополучие было сегодня, жизнь была более справедливой, возможности были равными и чтобы защищенность для пожилых была существенно выше.

Опыт целого ряда стран показывает, что стабильность всегда находится на грани, поэтому ответственность людей, которые придут в Госдуму осенью, кратно выше, чем у тех, кто приходил ранее. Успех любого государства складывается из эффективно работающих законов, которые вовремя совершенствуются и находят консенсус в обществе.

Например, недавно в Госдуме обсуждалась поправка Правительства в закон об иммунопрофилактике, после чего мне в соцсетях прислали огромное количество сообщений с текстом: «Прошу вас проголосовать против». Сутью поправки было то, чтобы включить в национальный календарь профилактических прививок вакцину от новой коронавирусной инфекции. И людям показалось, что у них отнимут право на добровольную вакцинацию. Хотя поправка была техническая, потому что национальный календарь профпрививок привязан к федеральному бюджету.

Для того чтобы избежать недовольства граждан, необходимо было лишь обсудить поправку в рамках процедуры нулевого чтения. Когда такие этапы игнорируются, то возникают проблемы и недоверие людей усиливается. Если власть предпринимает какие-то шаги, то их важно обсуждать с людьми. Именно так мы всегда и делаем. Доверие людей и покажет эффективность работы власти.

На мой взгляд, в Госдуму должны прийти очень профессиональные люди, имеющие опыт не только читать, но и писать законы, а также умеющие добиваться поставленной цели. Профессиональный парламент — это работающие законы, сильное государство и возможность быть уверенным в завтрашнем дне. Например, предприниматель должен быть уверен, что не повысят налоги, учитель, оказавшийся на пенсии, что получит поддержку от государства, а родители, что их дети будут защищены. Государство в современном меняющемся мире должно быть максимально эффективным, а Парламент — это ключевой инструмент любого государства в движении вперед и защите интересов граждан.

фото: сайт duma.gov.ru

— Какой главный вызов будет стоять перед новым составом Госдумы?

— Главный вызов сегодня — это доверие граждан. Сейчас все люди, связывающие свою жизнь с политикой, должны ориентироваться на то, чтобы помочь людям и способствовать системным решениям.

— В случае избрания в новый состав Госдумы вы над какими проектами будете работать прежде всего?

— Моя программа включает пять приоритетов. Первое и самое важное для меня — это здравоохранение. Нам удалось снизить уровень детской смертности и заболеваемости, ожидаемая продолжительность жизни существенно выросла, удалось сделать доступным огромный объем медицинской помощи, включая трансплантацию. Но пандемия показала, насколько мы все уязвимы.

Общество сегодня иначе оценивает труд врачей, все им благодарны, но они уже находятся на издыхании. Поэтому я считаю, что отрасль здравоохранения должна оцениваться в финансово-экономическом плане по-другому. Она должна получить новый стимул в образовании и развитии. Поддержка здравоохранения должна быть существенно оказана следующей Госдумой в виде финансового обеспечения. В Набережных Челнах и Казани нужно строить больницы, а это большие расходы. Государство должно избрать для себя это приоритетом номер один.

Сегодня мы отстаем от других развитых стран в части мужского здоровья и мужской продолжительности жизни. Причем это говорит не о дефекте работы врачей, а о дефекте внимания общества к этой проблеме. Мужчины сегодня живут на 15 лет меньше, чем в развитых странах, и на 10 лет меньше женщин нашей страны. К этому должно быть приковано отдельное внимание.

Мы должны думать о будущем, и у детей из всех российских семей должны быть равные возможности. Благо у нас в Татарстане большое количество спортивных объектов и возможностей для развития, но в масштабах страны это большая проблема. Нужно максимально уделить внимание семьям с детьми и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Если этого не сделать, то в будущем можно ожидать роста преступности.

Сейчас назревают проблемы в нашем образовании и науке. Я с гордостью смотрю, как развивается Иннополис и при этом стоит на месте ряд вузов в масштабах РФ. Порой пять лет, проведенные в таких вузах, не дают молодежи никаких стимулов. Сегодня ученые и исследователи все больше смотрят на Запад, потому что это сейчас не востребовано ни бизнесом, ни государством. Необходимо менять эту ситуацию, как и ситуацию с педагогами. Преподаватель сегодня абсолютно непопулярная профессия, и необходимо вернуть авторитет этой профессии.

Четвертый пункт программы касается жизни на селе. Около 25% людей сегодня живут на селе, несколько десятилетий назад там жило около 60% россиян. Село для страны ведь не только продовольственная программа, но и сохранение нашей идентичности и языка. Можно предполагать, что такими темпами через 20 лет у нас не будет сельского Сабантуя, а это то, чем мы гордимся. Поэтому нужно принять программу, чтобы качество жизни на селе максимально приблизить к городскому. При наличии инфраструктуры молодежь сможет работать дистанционно и жизнь за городом вновь расцветет.

Ведь у нас огромная страна, имеющая потрясающую природу, и государственная программа поддержки сел должна стать максимально востребованной.

Пятый и один из самых важных проектов. Мы будем свидетелями увеличения ожидаемой продолжительности жизни и кратного увеличения количества стареющего населения. Мы должны принимать программы и проекты, модернизирующие социальную сферу и здравоохранение под то, что у нас будет больше людей в пожилом возрасте. Вся система государства должна перестраиваться на проекты устойчивой и комфортной старости. Человек, имеющий ограниченные возможности, не должен находиться один на один с телевизором. У него должна быть возможность посетить любое мероприятие, получить при необходимости кислородный баллон или реабилитационное средство.

В основу каждого из пяти направлений заложены конкретные проекты федеральных законов и нормативных актов, которые позволили бы решать накопленные проблемы. Если на государственном уровне эти приоритеты будут поддержаны, то решатся многие вопросы, в том числе вопрос доверия, а это очень важно.

— Спасибо вам за интервью!