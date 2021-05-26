Фаррахов: Нам нужно искать варианты увеличения зарплат для врачей и медработников

Депутат Государственной Думы Айрат Фаррахов провел дежурство в приемной проекта «Мой депутат». Он связался по телефону с татарстанцами, которые ранее оставляли свои наказы и предложения, чтобы обсудить с ними детали их обращений и предложить возможные пути решения вопросов.

«У меня есть достаточно много обращений медицинских работников. Мы живем в условиях пандемии, и государство предприняло огромные шаги, чтобы поддержать медицинских работников. Конечно, возникали проблемы, которые мы оперативно решаем», — сказал Фаррахов.

Депутат позвонил семи медработникам республики. Обращения касались таких тем, как стаж работы вне медицинских учреждений, увеличение времени приема больных, система оплаты труда в Татарстане, соцвыплаты за оказание медпомощи пациентам с Covid-19 и соцвыплаты немедицинским работникам, помогающим ковид-больным.

«Врачи — герои и заслуживают уважения. Многие неделями живут в больнице, рискуя жизнью и не видя свои семьи. Были вопросы, что государство назначило для медработников компенсационные выплаты, и кому-то их заплатили, а кому-то нет. Мы все оперативно решаем, но вопросы остаются», — отметил Фаррахов.

По его словам, сегодня за пределами профессии врача остаются медсестры, водители и другие профессионалы, которые работают рядом с ковидными больными и также рискуют своим здоровьем, поэтому государству необходимо решить этот вопрос.

«Нам нужно искать варианты увеличения финансирования здравоохранения и увеличивать заработные платы врачей», — подчеркнул парламентарий.

Депутат считает, что нарастающие проблемы нехватки врачей и медперсонала является прямым следствием недостаточного внимания к этой профессии. «Работа тяжелая, опасная и во многих случаях социально незащищенная. У нас нет другого варианта, мы должны поднять роль врача в виде его содержания», — поделился Фаррахов.

На запрос по поводу регламента на обследование пациента, которое ограничивается 15 минутами, депутат подтвердил, что необходимо на законодательном уровне увеличить количество времени, выделяемого на пациента. Но зарплата медработника страдать от этого не должна, подчеркнул он.

Фаррахов отметил, что обращения граждан не останутся без внимания, и обещал сделать запрос в соответствующие органы власти.

«Очень важно посвятить медработникам отдельный прием [граждан], потому что это не только отдельная тема, но и формирование предложений в адрес председателя Правительства и министра здравоохранения РФ. Как правило, это вопросы федеральной компетенции», — подытожил Фаррахов.

Онлайн-платформа «Мой депутат» создана в 2019 году. Через сервис депутаты партии «Единая Россия» в регулярном режиме собирают наказы избирателей, а также контролируют их исполнение и отчитываются перед татарстанцами о проделанной работе.

Граждане сами могут озвучить свои вопросы или предложения, позвонив по номеру горячей линии 8-800-201-16-00, а после лично обсудить их с кандидатом татарстанского отделения партии «Единая Россия».