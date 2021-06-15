Фаррахов: Меня как врача беспокоит низкий уровень вакцинации в стране

На сегодняшний день у многих жителей России существует предвзятое отношение к вакцине от коронавируса, и это отражается в низких показателях вакцинации от Covid-19. На это в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову обратил внимание депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов.

«Меня, как врача и политика, это беспокоит. Нам необходимо на государственном уровне ответить на все вопросы граждан, которые их волнуют», — подчеркнул парламентарий.

Фаррахов уверен, что необходимо уделять больше внимания доступности информации, касающейся вакцинации. К тому же в России давно сняты многие коронавирусные ограничения, в отличие от других развитых стран, где, например, только недавно начали открываться для посетителей заведения общепита.

«Нам потребуются огромные усилия, чтобы убедить людей вакцинироваться, и это единственный выход», — добавил депутат.

После вакцинации в России не зафиксировано летальных исходов, а у непривитых риск заболеть коронавирусом и оказаться в сложной ситуации очень велик, подытожил Айрат Фаррахов.