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Ру Тат
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15 июня 2021  08:30
Марат Ишкильдин

Фаррахов: Меня как врача беспокоит низкий уровень вакцинации в стране

Фаррахов: Меня как врача беспокоит низкий уровень вакцинации в стране
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На сегодняшний день у многих жителей России существует предвзятое отношение к вакцине от коронавируса, и это отражается в низких показателях вакцинации от Covid-19. На это в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову обратил внимание депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов.

«Меня, как врача и политика, это беспокоит. Нам необходимо на государственном уровне ответить на все вопросы граждан, которые их волнуют», — подчеркнул парламентарий.

Фаррахов уверен, что необходимо уделять больше внимания доступности информации, касающейся вакцинации. К тому же в России давно сняты многие коронавирусные ограничения, в отличие от других развитых стран, где, например, только недавно начали открываться для посетителей заведения общепита. 

«Нам потребуются огромные усилия, чтобы убедить людей вакцинироваться, и это единственный выход», — добавил депутат. 

После вакцинации в России не зафиксировано летальных исходов, а у непривитых риск заболеть коронавирусом и оказаться в сложной ситуации очень велик, подытожил Айрат Фаррахов.

#Коронавирус #айрат фаррахов #Вакцинация
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