Фаррахов: Медицинское просвещение иногда дает больше, чем суперсовременное оборудование

В Казани прошел круглый стол просветительского проекта «Женпросвет Онкопатруль», участником которого стал депутат Госдумы России от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Проект „Женпросвет“ во многих случаях делает больше, чем суперсовременное оборудование», — заметил парламентарий.

Сегодня Российская ассоциация по генитальным инфекциям и неоплазии (РАГИН) организовала мастер-класс для врачей по заболеваниям женской половой сферы. В рамках мастер-класса состоялась встреча с блогерами и подписчиками просветительского проекта «Женпросвет Онкопатруль».

«Нашему проекту уже шесть лет. Его инициировали ведущие профессора России. Они объединились, потому что сегодня катастрофически низкий уровень [медицинского] образования населения. Очень большая проблема, что в социальных сетях много неправильной и фейковой информации», —подчеркнула соруководитель проекта «Женпросвет Онкопатруль» Светлана Роговская.

Во многих развитых странах за счет ранней диагностики перестала остро стоять проблема онкологических заболеваний у женщин, этого необходимо добиться и в России, отметил депутат.

«С этим мы можем справиться, для этого лишь нужно приложить усилия. Необходимо обучить современных технологиям врачей (и мы это сделаем) и женщин. Поэтому сегодня мы подключаем блогеров, для того чтобы они приняли участие в этой дискуссии», — добавил Фаррахов.

«Мы сегодня нацелены на то, чтобы пациенты знали о своих возможностях и тонких моментах в работе врачей. Над этой темой мы активно работаем», — объяснил в свою очередь задачи мероприятия первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.