Фаррахов: Лавров выступил за необходимость следования принципам справедливости

Главный месседж, с которым выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров – необходимость следования принципам справедливости, равенства и уважения суверенитета всех государств, который сегодня грубо нарушается западными странами. Об этом «Татар-информу» заявил депутат Госдумы РФ от Татарстана, член комитета ГД по бюджету и налогам, член фракции «Единая Россия» Айрат Фаррахов, комментируя итоги пресс-конференции главы МИД РФ.

Напомним, что сегодня состоялась пресс-конференция Лаврова, посвященная итогам работы российской дипломатии в 2024 году. Говоря о многополярности, Лавров отметил, что современный исторический этап является эпохой противостояния тех, кто отстаивает коренные принципы международного права и того порядка, который сложился после победы во Второй мировой войне и закреплен в уставе ООН, и тех, кого эти принципы не устраивают.

«Главный месседж, с которым выступил Лавров – необходимость следования принципам справедливости, равенства и уважения суверенитета всех государств, который сегодня грубо нарушается западными странами. Любые попытки одностороннего внесения изменений в утвержденный мировой порядок неизбежно приводят как минимум к потере эффективности, как максимум – гибели десятков тысяч людей, что мы сегодня и наблюдаем. Действия США и их сателлитов приводят к национальным трагедиям, а не решению тех задач, что стоят перед государствами в XXI веке», – отметил Фаррахов.

Парламентарий также напомнил, что Россия всегда исповедовала принцип информационной открытости, о котором на пресс-конференции говорил Сергей Лавров, отвечая на вопрос о работе Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-сhecking Network.

«Этот принцип Россия демонстрирует всегда и везде. Пренебрежение им может вызвать огромные последствия для всего мирового развития вплоть до конфликта на глобальном уровне», – считает Фаррахов.

Напомним, о создании Международной ассоциации по фактчекингу было объявлено в ноябре прошлого года в рамках II международного форума «Диалог о фейках 2.0».