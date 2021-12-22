Фаррахов: Ключевыми темами пресс-конференции Путина будут экономика и пандемия

Борьба с экономическими последствиями пандемии и социальные вопросы могут оказаться ключевыми темами предстоящей большой пресс-конференции Владимира Путина. Такое мнение в беседе с ИА «Татар-информ» выразил депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Главная глобальная тема — это пандемия, вопросы вакцинации взрослого населения и детей. И конечно же, Президент РФ озвучит свою позицию по этим вопросам. Другая важная тема — экономика: снижение доходов, рост цен на товары, инфляция, это факторы последствий пандемии», — предположил народный избранник.

Помимо прочего, по мнению Фаррахова, в ходе общения лидера страны с журналистами найдут отражение и темы, волнующие регионы страны, в частности жителей Татарстана.

«Избирателей волнуют вопросы, связанные с федерализмом, какие перспективы его развития видит Президент РФ. Татарстан является самодостаточным, активно развивающимся субъектом страны. И поступает большое количество обращений от жителей республики, связанных с принятым недавно федеральным законом о работе региональной власти. Как в перспективе будут развиваться федеративные и межбюджетные отношения в России? Безусловно, этот вопрос будет», — заключил Айрат Фаррахов.

Напомним, что ежегодная большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина состоится 23 декабря в полдень по московскому времени. В этом году участие в мероприятии примут 500 представителей российских и зарубежных СМИ. Общение с российским лидером пройдет в живом формате.