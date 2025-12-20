news_header_top
ЛНР и Татарстан 20 декабря 2025 19:59

Фаррахов и БФ «Верное дело» отправили 4,5 тыс. подарков детям Лисичанска и Рубежного

Фото: t.me/ayratfarrahov

Депутат Государственной Думы России от Татарстана Айрат Фаррахов и московский благотворительный фонд «Верное дело» отправили 4,5 тыс. новогодних подарков в подшефные республике города Луганщины – Лисичанск и Рубежное.

«Благодарю всех, кто принял участие. Уже завтра гуманитарный конвой будет на месте», – написал парламентарий в своем Telegram-канале.

В понедельник, 22 декабря, Фаррахов вместе с предпринимателями отправиться в Агрыз, чтобы поздравить с Новым годом одаренных детей, сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Поздравление будет организовано в рамках проекта «Одаренным детям глубинки», который стартовал год назад в Татарстане при участии депутата.

«Мы уже проводили эту акцию в Агрызе, а также в Дрожжаном и Камском Устье при поддержке глав районов. Цель проекта – помочь осуществиться мечте ребенка, который проживает в небогатой семье», – пояснил Айрат Фаррахов.

По словам депутата ГД, благодаря инициативе поддержку получают и педагоги, а помощь детям продолжается и в дальнейшем. Наставниками ребят становятся бизнесмены из Москвы – участники проекта.

Видео: t.me/ayratfarrahov.

#ЛНР и Татарстан #Айрат Фаррахов
