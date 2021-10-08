Фаррахов: Глубоко переживаю, что граждане недооценивают опасность коронавируса

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня обратился с Посланием к депутатам Госсовета РТ, в котором особое внимание уделил вакцинации от коронавируса. Зачастую жители недооценивают опасность вируса и пренебрегают прививкой, что несет опасность для окружающих. Таким мнением с корреспондентом ИА «Татар-информ» поделился депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Фаррахов.

«Сравнения с развитыми странами по уровню вакцинации совсем не в пользу России и Татарстана. Я глубоко переживаю, что наши граждане и даже медицинское сообщество зачастую недооценивает опасность. Я хочу еще раз призвать граждан к вакцинации. Высокий процент невакцинированных людей старше 60 лет — это опасность для каждого человека, а молодые должны помнить, что могут их заразить», — отметил он.

Что касается самого послания, то Фаррахов подчеркнул, что Минниханов не превозносил заслуги республики, а остановился на конкретных задачах, которые стоят перед регионом. Их обозначили люди в народной программе, которую собирала «Единая Россия» во время предвыборной кампании.