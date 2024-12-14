Фаррахов: Депутаты от РТ стали соавторами большинства законов в поддержку бойцов СВО

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

В России принято 130 законов в поддержку участников специальной военной операции. Соавторами большинства из них стали депутаты Государственной Думы от Татарстана, рассказал в преддверии XXII съезда партии «Единая Россия» депутат Госдумы Айрат Фаррахов. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Он подчеркнул, что парламентарии готовы продолжить эту работу. С этой целью они в том числе посещают госпиталя, где проходят лечение бойцы, узнают, в чем они нуждаются.

«И мы хотим еще больше этих законов принять для того, чтобы уже возвращающие участники специальной военной операции устраивались на работу, для того, чтобы они реализовали себя на гражданских позициях. Мы хотели бы рассмотреть новые проекты по занятости, по образованию, науке, здравоохранению. Именно из-за этого мы будем вносить изменения в народную программу», — анонсировал парламентарий работу в рамках съезда.

Напомним, что в рамках мероприятия вопросы поддержки участников СВО планируется включить в народную программу «Единой России». Также на съезде обновят генеральный совет партии и его президиум. Ожидается, что на часть руководящих должностей будут назначены участники специальной военной операции.

Также Фаррахов остановился на реализации народной программе в Татарстане. Он отметил, что ее успех в республике в том числе связан с работой депутатов Государственной Думы.

«Наш депутатский корпус в Госдуме от Татарстана постоянно работает в реализации этой программы. У нас есть возможность еще в этом созыве очень многое сделать, поэтому мы хотели бы, чтобы и проекты по Татарстану вошли в народную программу. Поэтому сегодня на съезде мы очень плотно хотим поработать», — уточнил он.

В работе съезда принимает участие и делегация от Татарстана. Среди них секретарь Татарстанского реготделения партии, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководитель регионального исполкома ТРО ВПП Марат Самигуллин, избранные в ходе XXXVII конференции Татарстанского регионального отделения партии делегаты.

Участие принимают также представители сторонников партии, «Молодой Гвардии Единой России», Штаба общественной поддержки, депутаты Госсовета — участники СВО Марат Галиев и Расим Баксиков, депутаты Госдумы от Татарстана и другие.